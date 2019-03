Un barbat cautat de politie din anul 2012 a fost gasit abia acum. Spera ca va reusi sa fenteze legea

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Oancea au depistat si predat autoritatilor competente un barbat cu cetatenie R. Moldova, pe numele caruia era emisa o alerta de punere in aplicare a unui mandat de arestare, emisa de autoritatile romane.

In data de 03 martie, in jurul orei 13.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Oancea – I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor necesare trecerii frontierei de stat, pe sensul de intrare in tara, pasager intr-un microbuz marca Mercedes, cetateanul din R. Moldova, I.P., in varsta de 28