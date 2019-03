Un cetăţean grec care trebuia să se afle la bordul avionului Boeing 737 MAX al companiei Ethiopian Airlines, care s-a prăbuşit duminică dimineaţă la scurt timp după decolarea de pe aeroportul din Addis Abeba, a povestit cum a scăpat cu viaţă pentru că a ratat zborul cu "două minute", informează DPA.

"Ar trebui să o văd ca pe o doua şansă", a declarat luni atenianul Antonis Mavropoulos la postul de televiziune grec Skai.

"Am ratat zborul cu două minute; când am sosit, îmbarcarea fusese închisă şi am văzut... citeste mai mult

