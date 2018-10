Un fost asistent personal care urma să își recunoască vinovăția în instanță pentru furtul a bunuri în valoare de 1.2 milioane de dolari de la fostul șef, a sărit de pe acoperișul unui hotel cunoscut din New York.

41-year-old Nicolas DeMeyer, ex personal assistant to Goldman Sachs CEO David Solomon, commits suicide after stealing £1.2m worth of the Wall Street financier's wine https://t.co/w0axjTV9na

— Ian Fraser (@Ian_Fraser) October 10, 2018 Nicolas DeMeyer, în vârstă de 41 de ani, a sărit de la etajul 33 al... citeste mai mult

