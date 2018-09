Un barbat a vrut sa intre ilegal in Romania traversand raul Prut

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Galati au depistat un barbat care a incercat sa intre ilegal in Romania, traversand inot raul Prut.

In data de 05.09.2018, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Galati – I.T.P.F. Iaşi, pe timpul executarii atributiilor specifice in zona de responsabilitate, au depistat si retinut, la km 2.9 al Digului National de Protectie al raului Prut, un barbat care nu-şi justifica prezenta in zona. Cel in cauza nu avea documente de identitate asupra sa, fapt pentru care a fost condus la sediul Sectorului Politiei de Frontiera Galati in vederea... citeste mai mult