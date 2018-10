Un bărbat din Vaslui a vrut să se arunce de pe un stâlp de înaltă tensiune, iar motivul este halucinant. Bărbatul nu primea bani de băutură.

Îl cheamă Costel C. și este din localitatea Ghermănești, comuna Banca, notează vremeanouă.ro.

Sătenii știau de mai multă vreme că bărbatul are probleme psihice, însă nu s-ar fi așteptat, totuși, la o astfel de abordare din partea sa.

Costel C. s-a urcat pe un stîlp de electricitate și a început să amenințe că se va arunca în gol. Firește că ”evenimentul” a atras lumea, ca la ”spectacol”, numai că situația era... citeste mai mult

