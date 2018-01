"Barbatul a reusit sa iasa si sa-l scoata si pe copilul de 11 ani. Cel de 13 ani a fost scos de pompierii de la Garda Potlogi, judetul Dambovita. Am intervenit si noi, fiind la limita cu judetul nostru. Masina a cazut aproximativ 7 metri, in apa", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Dambovita, Eduard Telea, citat de ziare.com.

Potrivit acestuia, baiatul de 13 ani era in stare critica, a fost resucitat de medici, dar nu a supravietuit.

