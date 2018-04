Un barbat a murit in timpul slujbei de Inviere, la o biserica din Capitala Un barbat de 65 de ani, care participa la slujba de Inviere la biserica din Aleea Parva din Capitala, a suferit un stop cardiorespirator si a murit, in ciuda manevrelor de resuscitare aplicate, la fata locului, de doi pompieri aflati in timpul liber si care participau la ceremonia religioasa, informeaza duminica Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov.

