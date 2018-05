Un barbat a murit, dupa ce s-a rasturnat cu barca in apropierea falezei din Tulcea Un barbat in varsta de 55 de ani a murit joi dimineata, dupa ce barca in care se afla s-a rasturnat in apropierea falezei din municipiul Tulcea.

