Un barbat a murit dupa ce a fost calcat de un tren in judetul Iasi Un barbat in varsta de 30 de ani a murit in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce a fost calcat de un tren, in zona Garii Targu Frumos din judetul Iasi.

Mai multe despre tren, Iasi, tanar Sursa foto: pixabay.com Social citeste mai mult

azi, 00:38 in Social, Vizualizari: 50 , Sursa: 9am in