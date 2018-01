Un barbat a fost retinut in Bucuresti, dupa ce a hartuit sexual doua femei Un barbat a fost prins in Bucuresti, dupa ce a hartuit sexual doua femei, pe strada. Incidentele au avut loc in Sectorul 3. Foto: pixabay.com Social Individul in varsta de aproximativ 27 de ani isi dadea pantalonii jos si mima actul sexual.

Una dintre femei a sunat la 112, iar cealalta a depus plangere la sectia 23 de Politie, potrivit News.ro.

Femeia in varsta de 34 de ani reclama ca in ziua de sambata, in jurul orei 16:40, un barbat a venit in spatele ei, si-a dat pantalonii jos si a mimat actul sexual, in timp ce se afla... citeste mai mult

azi, 13:28 in Social, Vizualizari: 25 , Sursa: 9am in