Un barbat a fost prins sub un tramvai pe soseaua Viilor Un barbat a fost prins duminica sub un tramvai care circula pe soseaua Viilor la intersectia cu strada Constantin Istrati.

Sursa foto: pexels.com Social La fata locului a intervenit Detasamentul de Salvatori - o masina de descarcerare si o ambulanta SMURD cu medic.

Barbatul care a fost prins sub un tramvai duminica pe soseaua Viilor din Capitala prezinta semne vitale si va fi transportat la Spitalul Bagdasar-Arseni, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, scrie Agerpres.

"Dintr-o eroare de comunicare, anterior am mentionat ca barbatul are... citeste mai mult

