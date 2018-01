In Punctul de Trecere a Frontierei Albita, echipa comuna de control a descoperit in buzunarul hainei unui cetatean din R. Moldova substante vegetale care au reactionat pozitiv testul canabis, respectiv efedrina.

Cercetarile pentru savarsirea infractiunii de detinere de droguri de mare risc pentru consum propriu fara drept sunt continuate de specialisti din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vaslui.

La sfarsitul saptamanii trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita- I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, ca pasager intr-un autocamion... citeste mai mult

acum 19 min. in Locale, Vizualizari: 17 , Sursa: Info Braila in