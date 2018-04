Un barbat a fost prins conducand fara permis de conducere

In ziua de 07 aprilie, ora 19:50, politistii din cadrul Politiei Orasului Faurei l-au oprit in trafic pe un barbat, in varsta de 51 de ani, domiciliat in municipiul Bucuresti, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 2B, avand permisul de conducere retinut.

In cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere a unui vehicul fara permis de conducere.

