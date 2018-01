Un barbat si-a omorat in bataie mama si apoi a chemat medicul pentru a obtine certificatul de deces Un barbat din Decindeni, judetul Dambovita, si-a omorat in bataie mama in varsta de 81 de ani, dupa care i-a aprins lumanarea si a chemat medicul. ...

9am, 12 Ianuarie 2018