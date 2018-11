Un bărbat de 45 de ani a ajuns de urgență la spital după ce a fost mușcat de un piton uriaș, chiar în locuința sa. Incidentul s-a petrecut joi în Bangkok.

″Am simţit că ceva m-a muşcat. Când am văzut şarpele, l-am prins instinctual cu mâinile ca să mă pot elibera’’, a povestit bărbatul, conform Daily News.

″Ar fi trebuit să fiu mult mai atent. În urmă cu două luni am văzut şarpele în altă baie din casă, aşa că am folosit o altă toaletă. Însă nu am realizat că cele două ar putea fi conectate’’, a adăugat el.

Echipajele de intervenție au prins... citeste mai mult

