Un barbat a fost gasit mort in toaleta unui mall din Ploiesti Cadavrul unui barbat in varsta de aproximativ 60 de ani a fost gasit, luni dimineata, in toaleta mall-ului AFI Palace din Ploiesti. Foto: ph-online.ro Social Trupul neinsufletit al omului a...

9am, 21 Noiembrie 2016