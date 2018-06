Un bărbat care are în jur de 50 de ani a fost decapitat de un tren, în această dimineață, la intrare în Bistrița, în apropierea pasarelei vechi. Un grav accident feroviar a avut loc în această dimineață, la intrare în Bistrița, chiar sub pasarela veche, de lângă ISU Bistrița. Un bărbat care are în jur de 50 de ani a fost pur și simplu decapitat de trenul care se îndrepta spre Bistrița. Echipajul medical ajuns la fața locului nu a mai avut ce sa facă, fiind nevoit să constate decesul.

Trupul bărbatului a rămas chiar sub tren, care nu a mai reușit să oprească. Deocamdată nu se știe... citeste mai mult