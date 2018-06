Un barbat a castigat la loto dupa ce a jucat aceleasi numere timp de 18 ani

"Nu ştiu. Nu am această informaţie. Nu am câştigat la loto ca să pot să am o premoniţie. Dacă aş câştiga la loto, înseamnă că am avut o premoniţie", a spus Zgonea. În ceea ce priveşte comisia parlamentară de anchetă în "cazul...

Mediafax, 20 Noiembrie 2013