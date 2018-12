Navi prezintă, la malul mării, „Acoustic is the New Black", un nou concept de show live în care vocea și chitara au rolurile principale. Navi concertează pe 17, 18 şi 19 iulie, în Vama Veche, la Pura Vida Beach Bar & Hostel, de la ora 19.30....

Ziua de Constanta, 15 Iulie 2015