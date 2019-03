Un balet pe muzica The Rolling Stones, inspirat de mişcările de dans ale lui Mick Jagger, a avut premiera marţi seară la Sankt Petersburg, fiind pus în scenă de iubita solistului trupei britanice.

Show-ul „Porte Rouge” de opt minute a fost prezentat la teatrul Mariinsky în faţa unei săli pline.

Dansatoarea americană Melanie Hamrick, partenera lui Jagger, a fost cea care a gândit producţia pentru care au fost folosite piesele „Paint it Black”, „Sympathy for the Devil” şi „She’s a Rainbow”.

„Am încercat să încorporez acel sentiment al dragostei pentru dans şi al bucuriei lui când este în concert”, a spus Hamrick, citată de Reuters. „Are un mod unic de... citeste mai mult