Bianca Iuga este noul Top Model al României. Are 18 ani şi va reprezenta România la Miss Top Model of The World, de anul viitor. Bianca Iuga s-a născut în Vişeu de Sus, dar a ajuns să locuiască la Cluj Napoca, acolo unde a urmat Colegiul Naţional...

Graiul Maramuresului, 14 Octombrie 2016