Un baietel de 9 ani a ramas fara un picior dupa ce o arma s-a descarcat, in timpul unei partide de vanatoare Un baietel in varsta de 9 ani din judetul Satu Mare si-a pierdut un picior dupa ce o arma s-a descarcat, in timp ce se afla la vanatoare. Medicii s-au vazut nevoiti sa il amputeze. Foto: pexels.com Social Incidentul s-a petrecut in masina; copilul a fost grav ranit la picior, iar medicii s-au vazut nevoiti sa il amputeze.

″In masina s-a intamplat. Este o plaga impuscata la nivelul ambelor gambe. Gamba dreapta este... citeste mai mult

