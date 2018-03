Alexandra, o tanara in varsta de 29 de ani, mama a trei copii minori, si-a pus sambata seara capat zilelor, in locuinta sa din comuna Santau. Femeia a fost gasita spanzurata de unul dintre copiii sai, in varsta de doar cinci ani, care sunat imediat la rude dupa ajutor. Ceilalti doi copii erau la fostul sot. scriu cei de la presasm.ro.

Cu toate ca la fata locului s-au deplasat echipaje de prim-ajutor medical nu s-a mai putut face nimic pentru aceasta. Gestul este inexplicabil pentru apropiati. Surse... citeste mai mult