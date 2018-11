Charlie, un baietel de doar 5 ani a murit in bratele mamei sale, nu inainte de a lasa mii de oameni in lacrimi, dupa ce si-a cerut iertare mamei lui pentru durerea cauzata.

Charlie Proctor, un baietel de numai 5 ani ce a fost diagnosticat in 2016 cu o forma rara de cancer la ficat, s-a stins in bratele parintilor. Inainte de a-si da ultima suflare, baietelul i-a cerut iertare pentru boala de care a suferit, ce a cauzat atata durere familiei.

”S-a intors catre mine si mi-a spus incet ”, a povestit mama lui, scrie unica.,>

„Azi noapte, la 11:14, cel mai bun prieten al meu lumea mea, Charlie, a tras ultima suflare. A adormit linistit in bratele mele, cu bratele...