Un baiat de 13 ani a ajuns la spital cu craniul perforat de un surub, dupa ce a cazut dintr-un copac Darius Foreman, un baiat in varsta de 13 ani din Maryland, a ajuns de urgenta la spital, sambata, dupa ce a cazut in timp ce construia o casuta in copac si si-a perforat capul intr-un surub de 15 centimetri. Sursa foto: Cnn.com / Dr. Alan Cohen International Mai multe despre baiat, casuta in copac, surub, perforat citeste mai mult

azi, 00:41 in Externe, Vizualizari: 26 , Sursa: 9am in