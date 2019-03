ÎN PERICOL… Un bãtrân din Oprisita a fost surprins în timp ce dormea pe Drumul National Vaslui-Bacãu, chiar pe carosabil. Doar un noroc a fãcut sã nu fie lovit de autovehiculele din trafic. “Pãrea mort. Am oprit crezând cã fusese lovit de masinã si abandonat. Am pus mâna pe el si s-a trezit”, a povestit unul dintre soferii care l-a observat la timp si l-a dus pe bãrbat în statia de autobuz a comunei Poienesti. Câteva ore mai târziu a fost gãsit de un alt sofer, tot pe asfalt. “Spunea cã vrea sã moarã, cã nu mai are pentru ce sã trãiascã. Cred cã trece printr-o perioadã cruntã de depresie”, a povestit un alt sofer, care a si sunat la 112 pentru a semnala cazul. Cadrele... citeste mai mult

