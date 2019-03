Ieri, ora 04:00, politisti din cadrul Politiei Orasului Ianca l-au oprit in trafic, pe un localnic, in varsta de 29 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Parcului din orasul Ianca. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat...

Info Braila, 25 Septembrie 2018