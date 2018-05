Un avion cu 104 de oameni la bord s-a prăbușit, vineri, la scurt timp după decolare de pe aeroportul José Marti din Cuba.

Incidentul s-a produs în Cuba, televiziunea de stat anunțând că un Boeing 737 s-a prăbușit după ce a decolat de pe aeroportul Jose Marti din Havana.

Aeronava fusese împrumutată de la o companie italiană.

Nu există informații despre numărul victimelor.



