Aeronava, care se pregătea să aterizeze la o bază navală din zona Key West, Florida, s-a prăbuşit în jurul orei locale 16.30 (ora României, 21.30), informează site-ul agenţiei The Associated Press.

Oficialii, care au vorbit despre incidentul aviatic sub protecţia anonimatului, au adăugat că cei doi membri ai echipajului au fost transportaţi la spital după ce au fost salvaţi din apă.

Aeronava efectua un zbor de antrenament, a transmis un reprezentat al Forţelor Navale, precizând că o anchetă a fost iniţiată pentru a stabili circumstanţele producerii incidentului aviatic.

azi, 03:25 in Externe, Vizualizari: 38 , Sursa: Mediafax in