Un avion in care se aflau Chrissy Teigen si John Legend, intors din drum pentru ca un pasager a gresit aeronava Un avion Los Angeles-Tokyo, in care erau imbarcati si cantaretul John Legend, impreuna cu sotia sa, modelul Chrissy Teigen, a fost intors din drum din pricina faptului ca un pasager a urcat din greseala in avion, informeaza BBC.

Sursa foto: Instagram/ johnlegend LifeStar Pasagerul care s-a imbarcat la aeroportul din Los Angeles ar fi avut bilet pentru un alt zbor.

"Patru ore pierdute pentru un zbor care dureaza 11 ore si ne intoarcem din drum pentru ca un pasager nu ar fi trebuit sa se afle in acest avion. De ce... de ce trebuie sa ne intoarcem cu... citeste mai mult

