Un avion Ethiopian Airlines despre care se crede că avea 157 de persoane la bord s-a prăbuşit duminică, au anunţat compania aeriană şi biroul prim-ministrului etiopian, citate de DPA și preluate de Agerpres.

Avion prăbușit după decolare / FOTO: https://twitter.com/flightradar24 Zborul ET 302 între Addis Abeba şi capitala Kenyei, Nairobi, s-a prăbuşit lângă oraşul Bishoftu, la aproximativ 50 de kilometri sud-est de Addis Abeba, a indicat compania aeriană într-un comunicat.

Flight #ET302 was performed by a Boeing 737 MAX 8 aircraft with registration ET-AVJ and serial number 62450.... citeste mai mult

