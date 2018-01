Un Avion Blue Air cu 100 de romani a aterizat de urgenta la Palermo / VIDEO Un avion al companiei Blue Air care a pierdut brusc altitudine deasupra Marii Ionice si a ajuns la 100 de metri de apa, spun pasagerii. Aeronava plecase in aceasta dimineata din Bacau cu destinatia Catania, si a aterizat de urgenta la Palermo.

International Avionul a pierdut brusc altitudine, iar panica s-a instalat repede in radul pasagerilor. In aeronava se aflau circa 100 de oameni, unii dintre ei declarand ca avionul a... citeste mai mult

