Potrivit France-Presse, avionul implicat în accidentul de miercuri de la Bengkulu, care transporta 143 de pasageri şi şapte membri ai echipajului, a lovit stâlpul cu aripa stângă, avaria fiind suficient de puternică încât pasagerii să fie nevoiţi să coboare urgent din aeronavă. Pe Twitter au fost postate fotografii în care se poate vedea o gaură provocată la capătul aripii stângi ca urmare a impactului. Lion Air Boeing 737-900ER (PK-LGY, built 2010) took minor wing damage when it hits a light post during taxi at Bengkulu Airport (BKS, WIGG), Indonesia. There were no injuries among the 143+7 on board flight #JT633 to Jakarta. https://t.co/5TQe2KNGhH pic.twitter.com/v9lmQPMoP7

azi, 09:31 in Externe