Un autoturism furat din Italia a fost gasit de vamesii romani

Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit la controlul de frontiera si retinut, pentru continuarea cercetarilor, un autovehicul marca Fiat Ducato, care figureaza in bazele de date ca fiind furat din Italia.

In data de 05 martie, in jurul orei 07.20, in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni-I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control necesare trecerii frontierei, pe sensul de intrare in tara, cetateanul roman I.I., in varsta de 37 de ani, domiciliat pe raza judetului Suceava, conducand un autovehicul marca Fiat Ducato, inmatriculat in Italia.

Politistii au avut suspiciuni cu privire la situatia juridica

