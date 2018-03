Un autoturism, douã persoane, trei infractiuni

Politistii de frontierã din cadrul Sectorului Politiei de Frontierã Berezeni efectueazã cercetãri cu privire la doi cetãteni români care au sãvârsit infractiuni la regimul juridic al circulatiei rutiere în zona de competentã.

Pe 9 martie, in jurul orei 15.00, politisti de frontierã din cadrul Sectorului Politiei de Frontierã Berezeni, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au oprit pentru control, pe comunicatia DN 24A, la intrarea in localitatea Berezeni, dinspre localitatea Fãlciu, un autoturism marca Mercedes Benz 220 CDI,... citeste mai mult