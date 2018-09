Un autoturism inmatriculat în Bulgaria a luat foc astăzi in jurul orei 12, in vecinatatea benzinăriei Petrom Podul Viilor. Conform martorilor, maşina tocmai ieşise dintr-un service in care s-a lucrat la niste probleme care afectau functionarea motorului. Pompierii sositi la fața locului au intervenit pentru stingerea focului şi izolarea zonei. Masina a ars în totalitate. Nu stim dacă cei care şi-au făcut selfie cu ce a mai rămas din maşină după incendiu, sunt proprietarii... citeste mai mult

acum 44 min. in Locale, Vizualizari: 26 , Sursa: Bitpress in