Un cunoscut om de afaceri austriac, pus sub control judiciar, a fugit din România! În urmă cu şapte luni, bărbatul fusese reţinut în Arad pentru pornografie infantilă şi act sexual cu un minor.

Ajuns peste hotare, omul de afaceri austriac Dieter Kass le-a transmis autorităţilor că a fugit din ţară pentru că nu are încredere în sistemul judiciar din România.

Conform surselor, dispariţia bărbatului a fost constatată în luna octombrie, pentru că nu s-a mai prezentat în faţa autorităţilor. Ba mai mult, austriacul a trimis şi o scrisoare procurorilor prin care îşi anunţa dispariţia.

Omul a spus că este în Austria, acolo unde îşi are domiciliul permanent.... citeste mai mult

azi, 16:32 in Social, Vizualizari: 34 , Sursa: A1 in