Un asistent medical de la Jilava a povestit judecatorilor ultimele clipe ale disidentului Ursu

Asistentul medical care era de serviciu la Terapie Intensiva la Spitalul Penitenciar Jilava, in noiembrie 1985, atunci cand inginerul Gheorghe Ursu a fost adus grav bolnav, a repovestit aceasta scena, dupa 33 de ani, in fata magistratilor.

„Sunt ateu de la varsta de 6 ani, eu jur pe Codul Penal si pe Constitutie, nu pe Biblie”, si-a inceput declaratia Ilie Hirsu.

Un batranel octogenar, care nu mai vede si nu mai aude bine, asa ca judecatoarea ii repeta de mai multe ori intrebarile. Se sprijina greu in baston, iar din acest motiv marturia o da de pe scaun. Sora sa l-a insotit pana la Curtea de Apel Bucuresti.

„Ma oblig ca voi spune adevarul si nu noi ascunde nimic din ceea ce... citeste mai mult