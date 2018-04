Asistatii social din judetul Vaslui au incasat, in luna ianuarie 2018, ajutoare sociale in valoare de 2,9 milioane de lei. In medie, cei 9.660 de beneficiari de venit minim garantat primesc lunar o sumã de 303 lei. Din totalul beneficiarilor, 2.500 sunt persoane singure, iar restul, familii. In medie, o familie care primeste ajutor social are patru persoane. La sfasitul lunii ianuarie, Agentia Judeteanã de Plãti si Inspectie Socialã Vaslui a suspendat de la platã 863 de ajutor social. In ultimii ani, Vasluiul s-a aflat in topul primelor cinci judete din Romania (dupã Teleorman, Buzãu,... citeste mai mult