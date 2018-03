La 43 de ani, Răzvan Fodor se confruntă de aproape șase luni cu aceste probleme de sănătate şi spune că până acum nimeni nu a reuşit să-l ajute.

“Mă confrunt de șase luni cu o depresie moderată şi o anxietate crescută. Nu cred că este din cauza vârstei. Am căutat soluţii, am vorbit inclusiv cu un psihiatru, dar mi-este frică să mă îndrept în zona de medicamentaţie şi prefer să merg în continuare pe remedii homeopate, ceaiuri, meditaţie şi exerciţii de respiraţie.

Nu mai am răbdare, nu mai am toleranţă să vorbesc cu psihoterapeuţi pentru că am vorbit...