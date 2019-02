Un aparat modern folosit pentru tratarea cancerului da o speranta bolnavilor din S-E ul tarii

Speranta pentru bolnavii de cancer. Spitalul judetean din Galati a fost dotat cu un aparat modern de tratare a cancerului.

Aparatul va fi folosit de catre bolnavii din 4 judete. Este vorba despre acceleratorul liniar de particule. Vestea buna este ca va putea fi folosit chiar din acest an.

Specialistii spun ca acceleratorul liniar de particule are componente ajustabile care ii permit sa indrepte radiatia direct catre zona tumorii, afectand foarte putin tesutul sanatos din jur. “Aparatul este montat, acum se fac testele pentru... citeste mai mult

