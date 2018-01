Simona Halep a fost învinsă de daneza Caroline Wozniacki în finala Australian Open, scor 7-6, 3-6, 6-4. Românca a pierdut a treia sa finală de Grand Slam, iar Sever Dron, omul care a pregătit-o pe Virginia Ruzici, actualul manager al Simonei Halep, sau echipa de Fed Cup a României, a expus motivele.

"Am pierdut pariul, că am zis că Simona va câşiga în două seturi …Asta a fost, trebuie s-o felicităm pentru tot ceea ce a făcut în acest Grand Slam. A fost cea mai bună Simona pe care am văzut-o!

Wozniacki a progresat mult. A fost un meci istoric, pentru că şi Simona putea să învingă la fel de bine. Dar Halep mai are timp să joace şi să se mai afle într-o astfel de ipostază, de a evolua... citeste mai mult