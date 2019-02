- El răspunde la vechiul număr de telefon al dr. Ştiucă-Seracu şi le cere pacienţilor să depună câte 150 de lei într-un cont.

Dorinţa unora de a câştiga bani nu are limite. Ce are dacă nu eşti doctor? Dacă te sună cineva şi ţi se adresează cu „domnule doctor”, de ce să nu îl laşi să creadă că eşti doctor? Ba, mai mult, de ce să nu îi tragi şi o ţeapă?

Aşa s-o fi gândit un… anonim care răspunde la vechiul număr de telefon al dr. Florin Eugen Ştiucă-Seracu, medic primar urolog. E un număr pe care medicul arădean nu... citeste mai mult

acum 37 min. in Locale, Vizualizari: 13 , Sursa: Cluj Online in