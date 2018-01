Videoclipul, care durează trei minute şi jumătate, îl înfăţişează pe Trump în compania personalului militar, a oficialilor guvernamentali din SUA şi a altor lideri mondiali.

"Am dat naştere lumii moderne şi vom modela lumea de mâine cu puterea şi priceperea mâinilor americane", este mesajul transmis de preşedintele american în clipul video postat pe contul de Twitter.



What a year it’s been, and we're just getting started. Together, we are MAKING AMERICA GREAT AGAIN! Happy New Year!! pic.twitter.com/qsMNyN1UJG

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31,

