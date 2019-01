Un an nou decisiv!

Am intrat într-un (nou) an decisiv pentru România şi pentru români. Un an din care România va ieşi, cel mai probabil, mai rău decât a intrat.

România a preluat, pentru prima dată de la intrarea sa în UE, preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene, pe care o va preda la 30 iunie Finlandei. O ocazie de a ne mai repara din imaginea şifonată rău în ultima vreme de lupta alianţei politice de la Putere PSDragnea-ALDE-UDMR cu Justiţia, cu bunul simţ, cu Europa, ba chiar şi cu propriul popor, de incompetenţa guvernării... citeste mai mult