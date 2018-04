Cei care au lucrat cel putin un an peste granita cu acte in regula pot sa solicite pensie de la statul respectiv pentru perioada lucrata, daca indeplinesc toate conditiile de pensionare din tara respectiva si din tara de origine.

Veniturile din pensia din strainatate li se platesc de statul in care au lucrat si se pot transfera in Romania in lei, la cursul BNR din ziua platii.

Persoanele care muncesc in strainatate pot sa isi depuna dosarul de pensionare la Casa Judeteana de Pensii (CJP) din judetul in care au... citeste mai mult