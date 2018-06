Un an de mandat pentru primarul Marcel Romanescu

Edilul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a împlinit ieri un an de la alegerea în funcţie şi a anunţat că a fost o perioadă dificilă şi în care a realizat anumite proiecte. Romanescu a mai spus că în următorii doi ani mai are timp să realizeze şi alte proiecte. Edilul susţine că nu a înregistrat nereuşite, ci doar că nu a avut un buget consistent pentru a pune în practică tot ce şi-a propus. Primarul din Târgu Jiu a mai declarat că aşteptările cetăţenilor sunt foarte mari, însă nu a fost timp într-un an să fie rezolvate problemele apărute în ultimii ani. Romanescu spune că are câteva direcţii de acţiune la primărie și că s-a ţinut de cuvânt în ceea ce priveşte transparenţa şi... citeste mai mult