Victimele atacului de la Manchester vor fi omagiate, marţi, la împlinirea unui an de la tragedie, printr-o slujbă religioasă şi prin momente de reculegere în acest oraş, dar şi la nivel naţional în Statele Unite ale Americii, precum şi prin muzică, scrie BBC.com.

Între evenimentele de comemorare se numără o slujbă la Catedrala din Manchester, de la ora 14.00 BST (16.00 ora României) şi o priveghere la care mulţimea prezentă va cânta.

De asemenea, va fi ţinut un minut de reculegere la nivel naţional, de la ora 14.30, şi o slujbă de comemorare la nivel naţional.

Un alt eveniment, „Manchester Together - With One Voice” (Manchester împreună – cu o singură voce) va avea loc marţi,... citeste mai mult

azi, 12:41 in Externe, Vizualizari: 26 , Sursa: A1 in