S-a împlinit un an de la atentatul sinicugaş din Manchester. Premierul britanic, Theresa May, alături de Prinţul William participă la o ceremonie în memoria celor 22 de victime.

La Manchester, în urmă cu un an, un atacator de origine libiană s-a aruncat în aer la sfârşitul concertului cântăreței americane Ariana Grande.

A fost cel mai grav atentat comis de jihadişti în ultimii 12 ani pe teritoriul regatului.

22 de oameni, printre care și 7 copii au murit și 139 au fost răniți.

