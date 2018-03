La un an de la atacul terorist de pe Westminster Bridge, sora Andreei, Magda Țoi, a vorbit, în cadrul unui interviu pentru BBC, despre pierderea surorii ei. Ba mai mult, ea a făcut publică o fotografie cu Andreea care a fost surprinsă de iubitul ei, Andrei Burnaz, cu doar câteva minute de tragedie.

În imaginea respectivă se poate vedea cum Andreea își face un selfie, iar balustrada podului de pe Tamisa îi ajunge Andreei până la Talie.

„Am sperat că o să-şi revină, am avut speranţe când a găsit-o în viaţă şi am crezut că va rezista. Dar nu a putut.”, a mărturisit sora acesteia îndurerată.

Ba mai mult, sfâșiată de... citeste mai mult

azi, 13:08 in Social, Vizualizari: 30 , Sursa: A1 in